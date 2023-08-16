***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, çevresel, sosyal ve yönetimsel alanlarda etkin bir yaklaşım benimseyerek sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanan, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde belirlenen hedefleri kapsamlı bir şekilde değerlendirme amacı güden, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde geliştirdiği ve TÜV AUSTRIA TURK tarafından sertifikalandırılan prestijli "GreenStars Sertifikası"nı almıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185984BIST