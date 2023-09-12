***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz faaliyet alanında lider Mısır'ın önemli bir kuruluşu ile, Koleksiyon Markası ile lisanslı üretim de dahil olmak üzere stratejik işbirliği yapmak üzere iyi niyet anlaşması görüşmelerine başlamıştır.Konu hakkında gelişmeler oldukça kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194114BIST