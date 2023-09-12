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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.09.2023 12:00
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz  faaliyet alanında lider Mısır'ın önemli bir kuruluşu ile, Koleksiyon Markası ile lisanslı üretim de dahil olmak üzere stratejik işbirliği yapmak üzere iyi niyet anlaşması görüşmelerine başlamıştır. 
Konu hakkında gelişmeler oldukça kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194114


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Cumhuriyet 11.280 11.451 -25,00  
Tam 11.050 11.118 -35,00  
Yarım 5.542 5.582 -18,00  
Çeyrek 2.762 2.791 -9,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,06 -0,03  
Gümüş Gr. 19,89 19,92 -0,02  
B. Petrol 91,27 91,27 0,62  
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