***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2023 12:00
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz faaliyet alanında lider Mısır'ın önemli bir kuruluşu ile, Koleksiyon Markası ile lisanslı üretim de dahil olmak üzere stratejik işbirliği yapmak üzere iyi niyet anlaşması görüşmelerine başlamıştır.
Konu hakkında gelişmeler oldukça kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194114
BIST
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13:018.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,81
|Açılış
|: 8.175
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|Önceki Kapanış
|: 8.146
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8.081
En Yüksek
8.239
13:0126,8711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0048
|Açılış
|: 26,9050
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|Önceki Kapanış
|: 26,8650
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26,9499
En Düşük
26,8031
13:0128,8498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,8200
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En Düşük
28,7759
13:011.659,56
En Yüksek
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|: -0,05%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.659,56
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|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
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1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler13:00
|ALFAS
|150,70
|1.117.971.939
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|103.137.091
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|57.054.113
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|186.827.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.610.510,00
|1.610.510
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.026.185.569
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|1.573.740
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|522.012.279
|% -9,99
|
|OFSYM
|84,50
|229.010.357
|% -7,95
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|THYAO
|236,00
|2.997.594.346
|% 0,64
|
|ASTOR
|142,80
|2.908.865.460
|% 2,73
|
|SISE
|54,05
|2.666.054.334
|% -1,01
|
|ENKAI
|35,34
|2.179.896.019
|% 1,79
|
|ZOREN
|5,03
|1.368.726.918
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KATMR
|2,02
|243.097.755
|% -0,98
|
|EKGYO
|8,93
|1.061.765.444
|% -1,11
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8540
|26,8757
|% 0,03
|
|Euro
|28,8496
|28,8559
|% -0,16
|
|Sterlin
|33,4263
|33,5939
|% -0,21
|
|Frank
|30,0270
|30,2079
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1468
|7,1826
|% 0,10
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-3,17
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|11.280
|11.451
|-25,00
|
|Tam
|11.050
|11.118
|-35,00
|
|Yarım
|5.542
|5.582
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.791
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|0,62
|