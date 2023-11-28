***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12 Ekim 2022 tarihli Özel Durum açıklamamızda belirtilen, Şirketimiz aleyhine Fransa/Paris'de mukim Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı kuralları çerçevesinde başlatılan ve ICC 26954/ELU sayılı dosyası ile yürütülen tahkim yargılaması sonucunda hakem kararı verilmiş, bu karara karşı süresi içinde 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, m.15 hükmü kapsamında yabancı hakem kararının iptali davası ikame edilmiştir. Yabancı hakem kararının iptali davası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 14. Hukuk Dairesi nezdinde kayıtlara geçmiş olup, davanın ikamesi ile birlikte yabancı hakem kararının icrası 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümleri gereği kendiliğinden durmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220502BIST