***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2023 13:30
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12 Ekim 2022 tarihli Özel Durum açıklamamızda belirtilen, Şirketimiz aleyhine Fransa/Paris'de mukim Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı kuralları çerçevesinde başlatılan ve ICC 26954/ELU sayılı dosyası ile yürütülen tahkim yargılaması sonucunda hakem kararı verilmiş, bu karara karşı süresi içinde 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, m.15 hükmü kapsamında yabancı hakem kararının iptali davası ikame edilmiştir. Yabancı hakem kararının iptali davası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 14. Hukuk Dairesi nezdinde kayıtlara geçmiş olup, davanın ikamesi ile birlikte yabancı hakem kararının icrası 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümleri gereği kendiliğinden durmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220502
BIST
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17:008.071
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
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|Açılış
|: 8.116
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|: 8.107
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8.062
En Yüksek
8.149
17:0028,9204
En Yüksek
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|Açılış
|: 28,9400
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|Önceki Kapanış
|: 28,9300
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En Düşük
28,8301
17:0031,7390
En Yüksek
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|Açılış
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17:001.879,92
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|Açılış
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|: 1.870,86
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1.880,57
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:00
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.693.185
|% 9,99
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|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
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|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
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|CVKMD
|394,25
|771.627.696
|% 9,97
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|DAPGM
|45,36
|311.755.966
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.077.380
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.580.988
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|261,00
|7.408.571.292
|% 0,19
|
|SASA
|48,82
|4.303.969.021
|% 4,67
|
|TUPRS
|154,50
|3.283.404.411
|% -0,96
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|AKBNK
|34,24
|2.776.130.995
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,22
|1.036.360.144
|% -1,69
|
|YKBNK
|19,27
|2.709.973.131
|% 1,37
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,27
|158.192.100
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,47
|801.456.763
|% -1,71
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9146
|28,9204
|% 0,05
|
|Euro
|31,7302
|31,7390
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,4515
|36,6343
|% 0,22
|
|Frank
|32,7691
|32,9665
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6897
|7,7282
|% 0,13
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,68
|24,71
|% 0,66
|
|Platin
|926,30
|931,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,95
|1.060,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.023,11
|% 0,66
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Seans Raporu
17:00
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17:15NIBAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 856, 005 adet işlem
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Yüzde -4.19 oranında düşüşle 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 308, 739 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.34 ) 7, 106
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17:11
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