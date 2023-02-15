***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin başlatılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 21.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde Şirketimizin işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla,- Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarına ilişkin geri alım işlemlerinin başlatılmasına,-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 7.000.000 TL nominal olarak belirlenmesine,-Geri alım için ayrılacak fonun azami 21.000.000 TL olarak belirlenmesine,- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2023 tarihi olarak belirlenmesine,-Gerçekleştirilecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113316BIST