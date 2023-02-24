***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 24.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 21.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,97 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,98 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,99 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.02.2023 12.000 0,01 2,78 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.02.2023 90.000 0,02 2,9 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,13 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,11 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 9.253 0,01 3,09 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.02.2023 90.000 0,02 3,05 YokEk Açıklamalar15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 24 Şubat 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 24 Şubat 2023 tarihinde 3,05 TL fiyat aralığından 90.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KLSYN payları toplam 321.253 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,07)Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116912BIST