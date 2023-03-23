***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 22.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 21.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,97 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,98 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,99 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.02.2023 12.000 0,01 2,78 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.02.2023 90.000 0,02 2,9 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,13 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,11 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 9.253 0,01 3,09 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.02.2023 90.000 0,02 3,05 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 42.441 0,01 3,09 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 31.000 0,01 3,1 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 100.000 0,02 3,11 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 7.500 0,01 3,21 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 19.017 0,01 3,22 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 85.190 0,02 3,23 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 8.293 0,01 3,24 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.03.2023 28.704 0,01 3,23 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.03.2023 50.000 0,01 3,25 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.03.2023 125.000 0,03 3,27 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.03.2023 125.000 0,03 3,29 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 15.03.2023 80.000 0,02 3,13 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.03.2023 90.000 0,02 3,17 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.03.2023 11.624 0,01 3,21 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,1 3,27 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,1 3,29 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,1 3,31 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.03.2023 110.000 0,2 3,13 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.03.2023 100.000 0,2 3,14 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 22.03.2023 55.978 0,1 3,15 YokEk Açıklamalar15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 22 Mart 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 22 Mart 2023 tarihinde 3,15 TL fiyattan 55.978 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KLSYN payları toplam 1.526.000 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,35)Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127228BIST