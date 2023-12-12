***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
12.12.2023 21:44
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 12.12.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin ekonomik etkileri değerlendirilerek şirketimiz paylarında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla,
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.600.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.11.2023 18.500 0,01 6,2 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.11.2023 13.500 0,01 6,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.11.2023 39.500 0,01 6,22 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.11.2023 24.100 0,01 6,23 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.11.2023 35.000 0,01 6,24 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.12.2023 23.000 0,01 6,06 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.12.2023 25.000 0,01 6,07 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.12.2023 25.000 0,01 6,08 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.12.2023 25.000 0,01 6,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.12.2023 27.410 0,01 6,1 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 11.12.2023 100.000 0,02 5,59 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 11.12.2023 50.000 0,01 5,64 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.12.2023 90.000 0,02 5,48 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.12.2023 80.000 0,02 5,49 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.12.2023 125.000 0,02 5,5 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.12.2023 80.000 0,02 5,51 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.12.2023 20.000 0,01 5,52 Yok
Ek Açıklamalar
26 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12 Aralık 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 12 Aralık 2023 tarihinde 5,48-5,52 TL fiyat aralığından toplamda 395.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KLSYN payları toplam 6.933.000 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %1,61)
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225099
BIST