***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 12.12.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin ekonomik etkileri değerlendirilerek şirketimiz paylarında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla,Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.600.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.11.2023 18.500 0,01 6,2 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.11.2023 13.500 0,01 6,21 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.11.2023 39.500 0,01 6,22 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.11.2023 24.100 0,01 6,23 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.11.2023 35.000 0,01 6,24 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.12.2023 23.000 0,01 6,06 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.12.2023 25.000 0,01 6,07 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.12.2023 25.000 0,01 6,08 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.12.2023 25.000 0,01 6,09 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.12.2023 27.410 0,01 6,1 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 11.12.2023 100.000 0,02 5,59 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 11.12.2023 50.000 0,01 5,64 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.12.2023 90.000 0,02 5,48 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.12.2023 80.000 0,02 5,49 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.12.2023 125.000 0,02 5,5 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.12.2023 80.000 0,02 5,51 YokB Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 12.12.2023 20.000 0,01 5,52 YokEk Açıklamalar26 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12 Aralık 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 12 Aralık 2023 tarihinde 5,48-5,52 TL fiyat aralığından toplamda 395.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KLSYN payları toplam 6.933.000 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %1,61)Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225099BIST