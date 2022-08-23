***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.08.2022 15:07
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Halka arzdan elde edilen fonun kullanımı yerlerine ilişkin rapor -II ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057766
BIST
14:573.107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 44,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
14:5718,1196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0544
|Açılış
|: 18,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1305
En Düşük
18,0210
14:5718,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
14:571.012,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.012,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler14:55
|BFREN
|1.306,80
|14.578.204
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.477.691
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.084.390
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|ULUSE
|144,90
|17.475.658
|% -6,15
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|THYAO
|67,40
|3.272.800.005
|% -0,52
|
|YKBNK
|6,02
|2.954.991.884
|% 3,97
|
|AKBNK
|11,21
|2.708.360.713
|% 4,18
|
|ASELS
|26,10
|2.301.331.165
|% 1,16
|
|SISE
|25,52
|2.068.709.422
|% 0,55
|
|YKBNK
|6,02
|2.954.991.884
|% 3,97
|
|EKGYO
|3,90
|1.572.258.967
|% 0,52
|
|AKBNK
|11,21
|2.708.360.713
|% 4,18
|
|ALBRK
|2,20
|453.006.573
|% 5,26
|
|DOHOL
|5,04
|944.627.847
|% 1,20
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1114
|18,1172
|% 0,29
|
|Euro
|17,9833
|17,9948
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,2632
|21,3699
|% 0,43
|
|Frank
|18,6693
|18,7818
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8100
|4,8342
|% 0,39
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|1,79
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.776
|6.878
|5,00
|
|Tam
|6.803
|6.859
|-23,00
|
|Yarım
|3.315
|3.354
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,03
|
|B. Petrol
|97,99
|97,99
|1,51
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 09 artarak (% 1.51 ) 2, 755
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DMSAS, HKTM, SNPAM, COSMO, BFREN
-
15:10
HKTM, KLNMA, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:10
EKIZ, TBORG, PSGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:10
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 116 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 142 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem