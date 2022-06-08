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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2022 13:36
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET KORAY MALHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 13.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 35.51 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
DORUK MALHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 13.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.74 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ABDULLAH AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 13.12.2021 İcrada Görevli Fabrika Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
RAHİME ALEV DUMANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 13.12.2021 İcrada Görevli Değil Sermaye Piyasası Danışmanı,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Çuhadaroğlu Metal San.ve Paz.A.Ş, Sanifoam Sünger San.ve Tic.A.Ş, Lider Faktoring A.Ş,Birleşim Müh.Isı.Soğ.Hava.San ve Tic.A.Ş) Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
SEYFETTİN GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 20.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035690


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Tam 6.783 6.953 168,97  
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Çeyrek 1.644 1.682 40,87  
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