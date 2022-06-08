***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET KORAY MALHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 13.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 35.51 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırDORUK MALHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 13.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.74 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırABDULLAH AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 13.12.2021 İcrada Görevli Fabrika Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırRAHİME ALEV DUMANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 13.12.2021 İcrada Görevli Değil Sermaye Piyasası Danışmanı,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Çuhadaroğlu Metal San.ve Paz.A.Ş, Sanifoam Sünger San.ve Tic.A.Ş, Lider Faktoring A.Ş,Birleşim Müh.Isı.Soğ.Hava.San ve Tic.A.Ş) Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırSEYFETTİN GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 20.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035690BIST