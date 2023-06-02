***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerABDULLAH AKDEMİR Teknik ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fabrika MüdürüHANDAN AKYOL Yurt İçi Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mimar Türkiye Satış DirektörüDEMET TURĞAN Muhasebe Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe MüdürüFATMA NİGAR ETİ Gelişmekte Olan Pazarlar Satış Müdürü Gelişmekte Olan Pazarlar Satış Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155603BIST