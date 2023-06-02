***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.06.2023 14:09
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDULLAH AKDEMİR Teknik ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fabrika Müdürü
HANDAN AKYOL Yurt İçi Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mimar Türkiye Satış Direktörü
DEMET TURĞAN Muhasebe Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Müdürü
FATMA NİGAR ETİ Gelişmekte Olan Pazarlar Satış Müdürü Gelişmekte Olan Pazarlar Satış Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155603
BIST
15:225.099
En Düşük
|Değişim
|: 2,81%
|| 139,38
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:2220,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0820
|Açılış
|: 21,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:2222,5488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0330
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:221.328,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.328,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:20
|TKFEN
|33,46
|193.318.207
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|148.752.272
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,00
|47.081.558
|% 8,97
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|MARKA
|11,26
|3.652.485
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.515.753
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|432.773.698
|% -9,94
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|SEYKM
|7,30
|9.595.339
|% -4,70
|
|THYAO
|149,20
|4.538.117.852
|% 1,50
|
|GARAN
|28,78
|3.820.901.010
|% 6,04
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|EKGYO
|7,37
|1.437.238.294
|% 1,80
|
|SKBNK
|2,52
|467.105.978
|% 4,56
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8689
|20,9024
|% 0,47
|
|Euro
|22,5022
|22,5699
|% 0,24
|
|Sterlin
|26,0677
|26,1984
|% 0,37
|
|Frank
|22,9395
|23,0777
|% 0,31
|
|Riyal
|5,5506
|5,5784
|% 0,40
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-1,61
|
|Altın Gr.
|1.328
|1.329
|6,16
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.981
|9.214
|-65,33
|
|Yarım
|4.414
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,07
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|1,37
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35YUNSA
Yüzde 6.07 oranında artışla 98.80 lira fiyatla işlem gören hissede 672, 388 adet işlem
-
15:33GARAN
Yüzde 6.04 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 598, 727 adet işlem
-
15:32XU100
Endeks 5, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 73 üstünde . İşlem hacmi 56, 889.00 milyon TL de
-
15:32ZPLIB
Yüzde 6.94 oranında artışla 52.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 321, 306 adet işlem
-
15:31AVHOL
Yüzde 7.89 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 215, 436 adet işlem