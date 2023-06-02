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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.06.2023 14:09
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDULLAH AKDEMİR Teknik ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fabrika Müdürü
HANDAN AKYOL Yurt İçi Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mimar Türkiye Satış Direktörü
DEMET TURĞAN Muhasebe Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Müdürü
FATMA NİGAR ETİ Gelişmekte Olan Pazarlar Satış Müdürü Gelişmekte Olan Pazarlar Satış Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155603


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BIST En Aktif Hisseler15:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKFEN 33,46 193.318.207 % 9,99  
BURCE 136,70 148.752.272 % 9,98  
EKIZ 14,02 1.007.315 % 9,96  
ADEL 136,00 47.081.558 % 8,97  
YKBNK 11,47 2.656.147.011 % 8,93  
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15:20 Alış Satış %  
Dolar 20,8689 20,9024 % 0,47  
Euro 22,5022 22,5699 % 0,24  
Sterlin 26,0677 26,1984 % 0,37  
Frank 22,9395 23,0777 % 0,31  
Riyal 5,5506 5,5784 % 0,40  
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15:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.976 -1,61  
Altın Gr. 1.328 1.329 6,16  
Cumhuriyet 9.019 9.156 -66,00  
Tam 8.981 9.214 -65,33  
Yarım 4.414 4.513 -53,00  
Çeyrek 2.214 2.263 -27,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 -0,02  
Gümüş Gr. 16,04 16,05 0,07  
B. Petrol 75,67 75,67 1,37  
Seans Raporu 15:20
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