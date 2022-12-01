***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.12.2022 09:35
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtiçi Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/12/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yok.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile finans sektöründe faaliyet gösteren grup şirketleri arasında, mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 25.10.2022 tarihinde 1. Etap iş ilişkisi haberi paylaşılmıştı.
2. Etap olarak da ilgili şirketin, grup iştirakleri ile 105.215.055 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.
- Mobilya sevkiyatının 31.03.2023 tarihinde teslim edilmesi planlamaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083335
BIST
12:295.081
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 103,20
|Açılış
|: 5.046
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|Önceki Kapanış
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5.092
En Düşük
5.025
12:2918,6406
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:27
|GENIL
|44,88
|34.446.791
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.968.517
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|337.237.695
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|INFO
|11,13
|103.187.115
|% -4,05
|
|VANGD
|6,27
|4.399.237
|% -3,98
|
|THYAO
|124,90
|4.651.665.156
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,50
|3.398.752.318
|% 5,23
|
|SISE
|39,96
|2.775.487.947
|% 2,20
|
|EREGL
|43,52
|2.464.550.309
|% 2,02
|
|PETKM
|18,32
|2.002.329.959
|% 2,40
|
|KRDMD
|15,50
|3.398.752.318
|% 5,23
|
|EKGYO
|7,23
|1.391.963.566
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,97
|1.946.233.558
|% -0,66
|
|ISCTR
|10,63
|1.501.886.956
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,75
|374.894.973
|% 1,48
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6409
|% 0,05
|
|Euro
|19,4510
|19,4595
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,5342
|22,6472
|% 0,64
|
|Frank
|19,6777
|19,7962
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,04
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|5,36
|
|Cumhuriyet
|7.083
|7.190
|77,00
|
|Tam
|7.111
|7.170
|15,00
|
|Yarım
|3.449
|3.506
|8,00
|
|Çeyrek
|1.730
|1.752
|4,00
|