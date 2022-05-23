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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

23.05.2022 12:01
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına
 i) Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Seyfettin GÜRBÜZ, üyeliğe  Alev DUMANLI'nın seçilmesine, 
ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Alev DUMANLI,   Üyeliğe Seyfettin GÜRBÜZ, Neslihan ALBAYRAK ve Onur FIRÇASIGÜZEL'in seçilmesine,  Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi  ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
iii)  Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na  Seyfettin GÜRBÜZ, üyeliğe Alev DUMANLI  ve Ersin ÇİĞDEM'in  seçilmesine
   ve Ek'te verilen Komitelerin görev ve çalışma esaslarının kabul edilmesine karar verilmiştir. ?
Kamuoyuna  saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031690


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