***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasınai) Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Seyfettin GÜRBÜZ, üyeliğe Alev DUMANLI'nın seçilmesine,ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Alev DUMANLI, Üyeliğe Seyfettin GÜRBÜZ, Neslihan ALBAYRAK ve Onur FIRÇASIGÜZEL'in seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,iii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Seyfettin GÜRBÜZ, üyeliğe Alev DUMANLI ve Ersin ÇİĞDEM'in seçilmesineve Ek'te verilen Komitelerin görev ve çalışma esaslarının kabul edilmesine karar verilmiştir. ?Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031690BIST