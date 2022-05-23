***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.05.2022 12:01
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına
i) Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Seyfettin GÜRBÜZ, üyeliğe Alev DUMANLI'nın seçilmesine,
ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Alev DUMANLI, Üyeliğe Seyfettin GÜRBÜZ, Neslihan ALBAYRAK ve Onur FIRÇASIGÜZEL'in seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
iii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Seyfettin GÜRBÜZ, üyeliğe Alev DUMANLI ve Ersin ÇİĞDEM'in seçilmesine
ve Ek'te verilen Komitelerin görev ve çalışma esaslarının kabul edilmesine karar verilmiştir. ?
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031690
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