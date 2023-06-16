***KLSYN* *LCP*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN******LCP*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [LCP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızKoleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. 31 Mayıs 2023 itibariyle, portföy büyüklüğü 3.1 Milyar Türk Lirasına ulaşan ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları pazarında %7 pazar payına sahip LETVEN CAPITAL Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ile girişim sermayesi yatırım fonları özelinde iş birliği yapma kararı almıştır.Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş, LETVEN CAPITAL Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yeşil ekonomi, yeşil sanayi, yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, bioteknoloji alanında sürdürülebilir materyal ve hammadde alanlarına yatırım yapacak olan SUFİİ (Sustainable Furniture Innovation Investment) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kuruluş izni alması ve kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili girişim sermayesi yatırım fonunda yatırımcı olarak yer alacaktır.Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. halihazırdaki yatırım stratejine uygun alanlarda, süreç, pazarlama ve sektör inovasyonu gerçekleştirecek iş modellerini geliştirerek bulunduğu sektörün ve tedarikçi ekosisteminin yeşil ekonomiye dönüşümünde SUFİİ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile işbirliği içinde hareket etmeyi hedeflemektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159413BIST