***KLSYN* *LCP*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2023 14:26
***KLSYN******LCP*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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16.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. 31 Mayıs 2023 itibariyle, portföy büyüklüğü 3.1 Milyar Türk Lirasına ulaşan ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları pazarında %7 pazar payına sahip LETVEN CAPITAL Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ile girişim sermayesi yatırım fonları özelinde iş birliği yapma kararı almıştır.
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş, LETVEN CAPITAL Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yeşil ekonomi, yeşil sanayi, yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, bioteknoloji alanında sürdürülebilir materyal ve hammadde alanlarına yatırım yapacak olan SUFİİ (Sustainable Furniture Innovation Investment) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kuruluş izni alması ve kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili girişim sermayesi yatırım fonunda yatırımcı olarak yer alacaktır.
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. halihazırdaki yatırım stratejine uygun alanlarda, süreç, pazarlama ve sektör inovasyonu gerçekleştirecek iş modellerini geliştirerek bulunduğu sektörün ve tedarikçi ekosisteminin yeşil ekonomiye dönüşümünde SUFİİ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile işbirliği içinde hareket etmeyi hedeflemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159413
BIST
17:595.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,78
|Açılış
|: 5.519
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|: 5.495
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5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 23,5600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
23,4480
17:5925,8650
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|: 0,01%
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|: 25,8000
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En Düşük
25,5487
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|Açılış
|: 1.488,91
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|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
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1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:58
|AVHOL
|66,55
|105.349.049
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.856.311
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.029.409
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.453.197
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|18.057.197
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.117.372
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.439.424
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|181,50
|7.780.181.339
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,87
|4.293.601.091
|% -0,92
|
|AKBNK
|19,08
|4.260.395.087
|% -0,78
|
|ISCTR
|13,60
|2.645.695.655
|% -1,45
|
|EREGL
|36,84
|2.536.499.193
|% 0,66
|
|YKBNK
|12,87
|4.293.601.091
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,23
|1.771.184.174
|% 0,84
|
|AKBNK
|19,08
|4.260.395.087
|% -0,78
|
|ISCTR
|13,60
|2.645.695.655
|% -1,45
|
|KLGYO
|2,94
|328.924.920
|% 2,08
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6255
|23,6621
|% 0,06
|
|Euro
|25,8177
|25,8337
|% -0,12
|
|Sterlin
|30,2041
|30,3556
|% 0,16
|
|Frank
|26,3332
|26,4918
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2856
|6,3171
|% -0,06
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.805
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.444
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,24
|0,06
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|0,25
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
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17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem