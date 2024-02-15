***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
15.02.2024 17:05
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
07.09.2023 tarih ve 2023/98 sayılı Ümraniye Belediye Meclis Kararı ve 16.12.2023 tarih ve 5580/71 Valilik Onayı ile yapılan düzenleme, 5593 Sayılı Belediye Kanununun 12. maddesi gereği Şirketimizin yeni adresi "İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok N 10 Ümraniye /İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Adres değişikliği 08.02.2024 tarih ve 11018 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 08/02/2024 08/02/2024 11018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249817
BIST
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17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 170,07
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
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9.113
En Yüksek
9.283
17:5930,7373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0060
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
17:5933,1938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1800
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
17:591.975,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.975,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7314
|30,7388
|% -0,01
|
|Euro
|33,1146
|33,1977
|% 0,56
|
|Sterlin
|38,5379
|38,7312
|% 0,09
|
|Frank
|34,7345
|34,9437
|% 0,48
|
|Riyal
|8,1762
|8,2172
|% -0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,80
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|898,61
|899,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,76
|955,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,62
|82,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,21
|2.000,51
|% 0,66
|