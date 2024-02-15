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***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme

15.02.2024 17:05
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme


***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

07.09.2023 tarih ve 2023/98 sayılı Ümraniye Belediye Meclis Kararı ve 16.12.2023 tarih ve 5580/71 Valilik Onayı ile yapılan düzenleme, 5593 Sayılı Belediye Kanununun 12. maddesi gereği Şirketimizin yeni adresi "İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok N 10 Ümraniye /İstanbul" olarak değiştirilmiştir.  Adres değişikliği 08.02.2024 tarih ve 11018 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 08/02/2024 08/02/2024 11018



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249817


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