***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.07.2022 21:47
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022- 30.06.2022 Ara Dönem Faaliyet Raporu ekte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048376
BIST
10:532.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 26,87
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.563
10:5317,9281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0490
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9291
En Düşük
17,8370
10:5318,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0877
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,4043
En Düşük
18,2082
10:531.003,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,14
|Açılış
|: 1.003,38
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.005,08
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler10:53
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|PRKAB
|28,50
|104.910.675
|% 7,95
|
|EMNIS
|38,98
|470.060
|% 7,32
|
|FENER
|51,00
|132.855.656
|% -6,59
|
|MTRKS
|58,55
|5.397.615
|% -5,79
|
|PEGYO
|2,20
|14.319.570
|% -4,35
|
|PINSU
|6,13
|9.087.805
|% -2,70
|
|KRGYO
|8,01
|2.339.807
|% -2,67
|
|THYAO
|50,30
|794.336.579
|% 1,21
|
|SISE
|21,62
|729.621.430
|% 2,27
|
|EKGYO
|3,26
|448.249.726
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,78
|437.762.247
|% -0,62
|
|EREGL
|27,62
|287.714.370
|% 1,47
|
|EKGYO
|3,26
|448.249.726
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,63
|163.444.657
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,78
|437.762.247
|% -0,62
|
|TSKB
|2,57
|167.625.928
|% -1,91
|
|ISCTR
|5,22
|271.216.209
|% 1,75
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9218
|17,9281
|% 0,27
|
|Euro
|18,3254
|18,3620
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,7546
|21,8637
|% 0,38
|
|Frank
|18,6042
|18,7162
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7577
|4,7816
|% 0,24
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|6,25
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|5,49
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.727
|6.805
|14,00
|
|Yarım
|3.278
|3.327
|7,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,15
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,51
|
Seans Raporu
10:53
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