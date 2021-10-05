***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 50.000 0 50.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.388 -4.388 -4.388Dönem Karı (Zararı)-4.388 -4.388 -4.388Dönem Sonu Bakiyeler8 50.000 -4.388 45.612 0 45.612Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 50.000 50.000Dönem Sonu Bakiyeler8 50.000 50.000 50.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Dönem Karı (Zararı)0 -4.388Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-582 4.388Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.727 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.727 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-326İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-326Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler427 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)427 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.718 4.714İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.718 4.714Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-582 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)582YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 50.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 50.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 50.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.000 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.000 50.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 50.000 50.000Diğer Dönen Varlıklar8.313 586İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 8.313 586ARA TOPLAM58.313 50.586TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.313 50.586DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR58.313 50.586KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar427 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar427 0Diğer Borçlar6.852 134İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 6.748 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 104 134Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 1.034 452ARA TOPLAM8.313 586TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.313 586UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.313 586ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.000 50.000Ödenmiş Sermaye50.000 50.000TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.000 50.000TOPLAM KAYNAKLAR58.313 50.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri9 -36.706 -4.388 -7.470 -4.388Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 36.706 7.470ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)0 -4.388 0 -4.388FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)0 -4.388 0 -4.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 -4.388 0 -4.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -4.388 0 -4.388DÖNEM KARI (ZARARI)0 -4.388 0 -4.388Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları0 -4.388 0 -4.388Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -4.388 0 -4.388Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları0 -4.388 0 -4.388http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967127BIST