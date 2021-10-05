***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
05.10.2021 18:21
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 50.000 0 50.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.388 -4.388 -4.388
Dönem Karı (Zararı)
-4.388 -4.388 -4.388
Dönem Sonu Bakiyeler
8 50.000 -4.388 45.612 0 45.612
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 50.000 50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8 50.000 50.000 50.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.388
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-582 4.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.727 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.727 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-326
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-326
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
427 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
427 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.718 4.714
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.718 4.714
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-582 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 50.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 50.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 50.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.000 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.000 50.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 50.000 50.000
Diğer Dönen Varlıklar
8.313 586
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 8.313 586
ARA TOPLAM
58.313 50.586
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.313 50.586
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
58.313 50.586
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
427 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
427 0
Diğer Borçlar
6.852 134
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 6.748 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 104 134
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 1.034 452
ARA TOPLAM
8.313 586
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.313 586
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.313 586
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.000 50.000
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.000 50.000
TOPLAM KAYNAKLAR
58.313 50.586
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
9 -36.706 -4.388 -7.470 -4.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 36.706 7.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
0 -4.388 0 -4.388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 -4.388 0 -4.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 -4.388 0 -4.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -4.388 0 -4.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -4.388 0 -4.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 -4.388 0 -4.388
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -4.388 0 -4.388
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 -4.388 0 -4.388
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967127
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