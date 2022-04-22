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***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.04.2022 14:15
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, 800.000.000-TL (SekizYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022897


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