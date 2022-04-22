***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.04.2022 14:15
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, 800.000.000-TL (SekizYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022897
BIST
14:322.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,75
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.542
14:3214,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0373
|Açılış
|: 14,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
14:3215,9611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0116
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
14:32917,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,49
|Açılış
|: 917,68
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,97
BIST En Aktif Hisseler14:32
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.454.448
|% 9,95
|
|TIRE
|13,87
|92.305.910
|% 9,73
|
|KLSYN
|2,16
|64.369.079
|% 9,64
|
|LIDER
|19,48
|254.491.917
|% 8,22
|
|OLMK
|8,27
|32.251.706
|% -8,52
|
|MANAS
|24,40
|30.919.225
|% -8,06
|
|TDGYO
|7,85
|22.835.989
|% -7,54
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|OYYAT
|62,50
|24.498.341
|% -4,51
|
|THYAO
|40,08
|2.334.477.709
|% -0,25
|
|ASELS
|28,46
|1.993.036.469
|% -0,21
|
|SISE
|18,47
|1.775.899.775
|% 1,04
|
|GARAN
|14,55
|1.618.119.630
|% 0,41
|
|PETKM
|10,71
|1.166.148.046
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,03
|1.066.279.127
|% -2,26
|
|ODAS
|2,64
|705.612.650
|% 4,35
|
|TSKB
|2,09
|416.465.105
|% 0,97
|
|YKBNK
|5,33
|828.218.638
|% -0,37
|
|GARAN
|14,55
|1.618.119.630
|% 0,41
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7353
|14,7412
|% 0,26
|
|Euro
|15,9440
|15,9681
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,9817
|19,0769
|% -0,61
|
|Frank
|15,3816
|15,4742
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9184
|3,9380
|% 0,25
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-14,28
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-14,00
|
|Tam
|6.063
|6.215
|-15,42
|
|Yarım
|2.931
|3.006
|-7,45
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-3,73
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,14
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,36
|