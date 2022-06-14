***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.06.2022 17:25
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanı Tutarı güncellenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
22.04.2022 tarihli KAP açıklamamızda yayınlanan Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/04/2022 tarihli ve 2022/06-01 numaralı kararının yerine geçmek üzere bugün (14.06.2022) Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, 400.000.000-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037233
BIST
17:152.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,90
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:1517,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0182
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:1518,0450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0533
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
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18,1216
En Düşük
17,9666
17:151.006,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.006,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:13
|IDEAS
|19,69
|15.745.120
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.081.534
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.118.922
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|75.010.030
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.531.377
|% -9,85
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|ISGYO
|13,58
|202.104.340
|% -4,97
|
|MOBTL
|1,78
|261.360.486
|% -4,81
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|THYAO
|47,16
|3.756.008.962
|% 0,34
|
|EREGL
|30,74
|1.938.267.429
|% -1,28
|
|SISE
|22,10
|1.798.114.259
|% -0,27
|
|SASA
|44,30
|1.659.726.900
|% 3,94
|
|KRDMD
|13,18
|1.016.877.193
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,60
|459.096.018
|% 0,39
|
|MOBTL
|1,78
|261.360.486
|% -4,81
|
|YKBNK
|4,67
|659.772.768
|% -1,27
|
|ODAS
|2,85
|344.554.347
|% 1,06
|
|TSKB
|2,31
|269.170.687
|% -2,53
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2683
|17,2777
|% 0,09
|
|Euro
|18,0208
|18,0494
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,6796
|20,7833
|% -0,90
|
|Frank
|17,2533
|17,3573
|% 0,11
|
|Riyal
|4,5883
|4,6113
|% 0,08
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,42
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.826
|-24,00
|
|Tam
|6.693
|6.801
|-17,00
|
|Yarım
|3.285
|3.326
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,02
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,72
|