***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz tarafından yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 400.000.000 TL ihraç tavanı için onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 400.000.000-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Raporu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Hukuki Durum Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212489BIST