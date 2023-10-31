***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.10.2023 17:12
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz tarafından yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 400.000.000 TL ihraç tavanı için onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 400.000.000-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Raporu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212489
BIST