***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 14:40
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek, 400.000.000-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, 50.000.000-TL (ElliMilyonTürkLirası) değerinde kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085165
BIST
16:124.924
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -75,75
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.924
16:1218,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:1219,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1151
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:121.063,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.063,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:10
|YESIL
|4,40
|60.384.019
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|190.212.110
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|507.821.427
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|607.007.237
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.293.321
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,38
|755.087.243
|% -8,15
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,46
|37.554.317
|% -7,08
|
|KRDMD
|17,64
|11.287.983.665
|% -0,34
|
|THYAO
|136,60
|6.217.811.196
|% 0,74
|
|ASELS
|50,65
|4.771.600.071
|% 3,28
|
|PETKM
|18,09
|3.977.903.134
|% 0,50
|
|EREGL
|41,60
|3.250.616.414
|% -2,30
|
|KRDMD
|17,64
|11.287.983.665
|% -0,34
|
|EKGYO
|7,25
|1.772.085.378
|% 0,14
|
|PETKM
|18,09
|3.977.903.134
|% 0,50
|
|ADESE
|1,95
|337.959.696
|% 6,56
|
|ISCTR
|10,26
|1.773.983.210
|% 0,49
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6432
|% 0,05
|
|Euro
|19,6110
|19,6210
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,6580
|22,7717
|% 0,50
|
|Frank
|19,7604
|19,8795
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,05
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,39
|
|Cumhuriyet
|7.128
|7.236
|-7,00
|
|Tam
|7.169
|7.216
|16,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|8,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,43
|79,43
|0,08
|