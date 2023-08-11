***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay GEÇER Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.08.2023 tarihli kararı ile boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında Sayın Erdal ERDEM seçilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184509BIST