***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2023 16:31
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay GEÇER Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.08.2023 tarihli kararı ile boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında Sayın Erdal ERDEM seçilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184509
BIST
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17:157.693
En Düşük
|Değişim
|: 3,38%
|| 251,22
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.698
17:1527,0463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0482
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1529,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0747
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:151.667,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.667,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:11
|SANEL
|21,34
|52.015.838
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|153.900.817
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.736.135
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.597.314
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.737.055
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,35
|294.624.788
|% -55,22
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|DOCO
|3.435,70
|100.586.259
|% -9,59
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|265,10
|11.474.143.907
|% 2,55
|
|ASTOR
|124,00
|6.694.171.174
|% 2,82
|
|AKBNK
|30,52
|5.882.533.535
|% -0,46
|
|EREGL
|40,92
|5.303.969.138
|% 2,45
|
|ISCTR
|17,14
|5.273.839.238
|% -0,75
|
|EKGYO
|8,69
|3.611.581.903
|% 2,24
|
|SKBNK
|3,81
|1.489.597.182
|% 1,60
|
|YKBNK
|15,62
|5.242.341.459
|% -0,64
|
|ISCTR
|17,14
|5.273.839.238
|% -0,75
|
|AKBNK
|30,52
|5.882.533.535
|% -0,46
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0451
|27,0496
|% 0,19
|
|Euro
|29,6919
|29,7053
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,2423
|34,4140
|% 0,26
|
|Frank
|30,7020
|30,8870
|% 0,00
|
|Riyal
|7,1885
|7,2246
|% 0,09
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|5,64
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.667
|4,56
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.123
|11.213
|25,00
|
|Yarım
|5.570
|5.632
|12,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,76
|0,01
|
|B. Petrol
|86,55
|86,55
|0,15
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25DEVA
Yüzde 6.76 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 622, 506 adet işlem
-
17:23TAVHL
Yüzde 6.20 oranında artışla 121.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 037, 659 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 7, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 04 üstünde . İşlem hacmi 130, 147.00 milyon TL de
-
17:21ELITE
Yüzde 8.46 oranında artışla 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 216, 312 adet işlem
-
17:20ACSEL
Yüzde 7.87 oranında artışla 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 468 adet işlem