***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Tarfin Tarım A.Ş.Kaynak Kuruluş Tarfin Tarım A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 40.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 06.09.2022Vade (Gün Sayısı) 61Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) % 5,34795Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) % 32,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) % 36,57949Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKLVK92215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2022Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 5,34795 2.139.180Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A. Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2 26.05.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A. Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2 26.05.2022 EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan 21.06.2022 tarihinde aldığımız onay doğrultusunda, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 61 gün vadeli 40.000.000 TL tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır. İhraca dair 06.07.2022 tarihinde talep toplanmış olup TRDKLVK92215 ISIN kodlu kıymetlerin yatırımcı hesaplarına virmanı 07.07.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043189BIST