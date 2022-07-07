***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
07.07.2022 17:20
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Tarfin Tarım A.Ş.
Kaynak Kuruluş Tarfin Tarım A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 06.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 61
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) % 5,34795
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) % 32,00
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) % 36,57949
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKLVK92215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2022
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 5,34795 2.139.180
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A. Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2 26.05.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A. Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2 26.05.2022 Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 21.06.2022 tarihinde aldığımız onay doğrultusunda, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 61 gün vadeli 40.000.000 TL tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır. İhraca dair 06.07.2022 tarihinde talep toplanmış olup TRDKLVK92215 ISIN kodlu kıymetlerin yatırımcı hesaplarına virmanı 07.07.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043189
BIST