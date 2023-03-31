***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 27.10.2020 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilDİLAN PAMİR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 28.05.2020 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Direktör, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilTURGAY GEÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.05.2020 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatrıım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız ÜyeGÖKHAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. -Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET MELİH GÖKCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. - Yönetici Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiDİLAN PAMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Direktör, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu ÜyesiTURGAY GEÇER Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiGÖKHAN DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.- MüdürAHMET MELİH GÖKCE Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.- Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130494BIST