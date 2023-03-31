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***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2023 18:16
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 27.10.2020 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
DİLAN PAMİR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 28.05.2020 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Direktör, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
TURGAY GEÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.05.2020 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatrıım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye
GÖKHAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. -Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET MELİH GÖKCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. - Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
DİLAN PAMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Direktör, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi
TURGAY GEÇER Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKHAN DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.- Müdür
AHMET MELİH GÖKCE Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.- Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130494


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