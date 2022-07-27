***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.07.2022 21:47
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2022
Karar Sayısı
2022/08-01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048375
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,3039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2139
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3039
En Düşük
18,0653
18:05998,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 12,82
|Açılış
|: 998,27
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
999,00
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8749
|17,8826
|% 0,14
|
|Euro
|18,2276
|18,3039
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,6909
|21,7997
|% 1,28
|
|Frank
|18,5568
|18,6685
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7454
|4,7692
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|19,00
|
|Altın Gr.
|993
|993
|7,47
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.680
|6.771
|58,00
|
|Yarım
|3.255
|3.310
|28,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.655
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,13
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TKNSA
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
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17:56KLRHO
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17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem