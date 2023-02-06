***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.02.2023 18:11
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/02/2023
Karar Sayısı
2023/02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Sorumluluk Beyanı 31.12.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110101
BIST
17:564.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -80,46
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
17:5618,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
17:5620,2394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0721
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2217
17:561.134,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.134,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler17:56
|OYAKC
|22,66
|291.720.576
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.121.567
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|CIMSA
|96,30
|275.729.367
|% 9,99
|
|NIBAS
|14,31
|27.195.563
|% 9,99
|
|SDTTR
|90,90
|82.421.489
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.952.293
|% -9,97
|
|ATSYH
|83,10
|1.462.496
|% -8,88
|
|COSMO
|103,00
|1.283.795
|% -8,85
|
|SANKO
|23,92
|1.759.449
|% -8,63
|
|THYAO
|139,40
|1.943.596.803
|% -2,31
|
|EREGL
|40,26
|1.354.986.557
|% 2,55
|
|SISE
|42,14
|1.256.887.753
|% -2,09
|
|TUPRS
|575,60
|1.206.447.919
|% -3,91
|
|KOZAL
|522,50
|842.738.408
|% -2,79
|
|EKGYO
|7,23
|430.406.055
|% -0,55
|
|YKBNK
|8,89
|456.181.276
|% -1,44
|
|AKBNK
|16,19
|804.297.647
|% -1,94
|
|ALBRK
|3,24
|124.826.716
|% -0,92
|
|KRDMD
|17,60
|645.742.870
|% 7,65
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8260
|18,8300
|% 0,05
|
|Euro
|20,2333
|20,2394
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,6122
|22,7256
|% 0,01
|
|Frank
|20,2151
|20,3369
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,06
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|5,53
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|6,37
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.754
|7.806
|-55,00
|
|Yarım
|3.788
|3.820
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.894
|1.910
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,04
|
|B. Petrol
|80,51
|80,51
|0,57
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS