***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.07.2022 10:21
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek, 400.000.000-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, 40.000.000-TL (KırkMilyonTürkLirası) değerinde kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041420
BIST
11:042.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,12
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.396
11:0416,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1374
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9747
En Düşük
16,7799
11:0417,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0477
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
11:04983,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,82
|Açılış
|: 983,46
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler11:02
|RTALB
|6,88
|31.840.821
|% 7,67
|
|OYAYO
|10,20
|6.125.938
|% 7,26
|
|ORCAY
|17,27
|22.763.403
|% 4,35
|
|GLRYH
|3,13
|9.228.247
|% 4,33
|
|FONET
|12,46
|3.624.954
|% 3,83
|
|ULUSE
|207,00
|10.383.884
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|ESCOM
|18,25
|6.601.756
|% -6,41
|
|MAKIM
|14,42
|29.881.887
|% -5,01
|
|THYAO
|47,56
|989.114.470
|% -0,25
|
|EREGL
|26,28
|431.759.579
|% 1,23
|
|KOZAL
|194,60
|359.526.969
|% -0,97
|
|SISE
|21,18
|314.871.324
|% -0,09
|
|KOZAA
|28,36
|289.637.288
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,83
|241.652.557
|% 0,00
|
|ODAS
|2,74
|114.782.155
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,28
|156.082.088
|% 0,00
|
|TSKB
|1,97
|60.601.787
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,79
|264.146.282
|% 1,12
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9523
|16,9573
|% 0,78
|
|Euro
|17,5684
|17,5853
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,3992
|20,5015
|% 0,57
|
|Frank
|17,5426
|17,6483
|% 0,71
|
|Riyal
|4,4986
|4,5211
|% 0,72
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-0,69
|
|Altın Gr.
|984
|985
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.567
|6.658
|32,00
|
|Yarım
|3.214
|3.256
|16,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,93
|0,12
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,15
|
Seans Raporu
11:02
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11:16MAKIM
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11:15XU100
Endeks 2, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 6, 755.00 milyon TL de
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11:15USAK
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