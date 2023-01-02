***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.01.2023 15:50
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek, 400.000.000-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, 50.000.000-TL (ElliMilyonTürkLirası) değerinde kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092191
BIST
16:065.653
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 143,75
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
16:0618,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:0620,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:061.099,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.099,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:04
|EGEEN
|6.812,30
|601.210.072
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.114.236
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.535.981
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|237.600.285
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,02
|51.861.453
|% -6,88
|
|EREGL
|42,44
|7.058.714.749
|% 2,86
|
|THYAO
|145,70
|6.048.789.855
|% 3,41
|
|EKGYO
|9,45
|5.829.497.644
|% 8,25
|
|TCELL
|40,40
|4.197.123.307
|% 6,65
|
|ASELS
|63,85
|4.094.770.643
|% 2,74
|
|EKGYO
|9,45
|5.829.497.644
|% 8,25
|
|YKBNK
|12,03
|2.540.707.558
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,11
|2.231.351.891
|% 5,01
|
|PETKM
|20,32
|3.441.491.374
|% 1,80
|
|ISCTR
|13,14
|2.200.945.794
|% 2,90
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7192
|18,7208
|% 0,10
|
|Euro
|20,0020
|20,0242
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,5027
|22,6155
|% -0,16
|
|Frank
|20,1802
|20,3018
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9677
|4,9926
|% 0,14
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,55
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.502
|69,00
|
|Yarım
|3.603
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:04
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16:18EPLAS
Yüzde 8.64 oranında artışla 44.50 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 538 adet işlem
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16:17CMBTN
Yüzde 9.99 oranında artışla 599.00 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 378 adet işlem
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16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 57 artarak (% 2.69 ) 4, 991
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16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, SAMAT, POLTK, YBTAS, BEYAZ, EGEEN, MEPET, TERA, BFREN, ULUSE
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16:16
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