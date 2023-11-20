***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek, 400.000.000-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, 200.000.000-TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) değerinde kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218934BIST