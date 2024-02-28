***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.02.2024 13:59
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek, 400.000.000-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Tarfin Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, 170.000.000-TL (YüzYetmişMilyonTürkLirası) değerinde kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252619
BIST
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15:509.161
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -18,80
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.237
15:5031,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0465
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
15:5033,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0602
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
15:502.035,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,19
|Açılış
|: 2.035,21
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:50
|INVEO
|49,94
|350.065.306
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.058.690
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|91.897.089
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|DMSAS
|6,60
|128.192.237
|% -9,22
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|THYAO
|280,25
|7.314.759.924
|% 0,00
|
|PGSUS
|858,50
|3.419.705.562
|% 3,62
|
|TUPRS
|161,90
|3.367.030.384
|% 1,06
|
|KCAER
|63,10
|3.138.943.772
|% -3,00
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,52
|1.161.760.753
|% 2,60
|
|ISCTR
|11,02
|1.931.217.499
|% -1,34
|
|EKGYO
|11,33
|1.962.686.760
|% 0,27
|
|ADESE
|2,92
|306.389.129
|% 3,55
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1878
|31,1902
|% 0,15
|
|Euro
|33,7433
|33,7483
|% -0,18
|
|Sterlin
|39,3072
|39,5044
|% -0,17
|
|Frank
|35,2790
|35,4915
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2913
|8,3329
|% 0,15
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|879,95
|880,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,79
|925,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,30
|2.029,59
|% 0,66
|