***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
07.07.2023 15:21
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2023 - 30.06.2023 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167268
BIST
'
15:436.181
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 39,59
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4326,0520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0208
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4328,5073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0834
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:431.608,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.608,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:41
|SKTAS
|3,69
|20.430.989
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.497.952.262
|% 9,99
|
|FORTE
|45,38
|677.301.212
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.478.748
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,06
|177.089.579
|% -9,73
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,75
|267.233.563
|% -7,47
|
|PCILT
|29,58
|53.271.245
|% -4,09
|
|BALAT
|15,00
|436.311
|% -3,97
|
|ASTOR
|83,15
|6.699.854.077
|% 6,81
|
|THYAO
|215,60
|4.498.095.489
|% -0,46
|
|EREGL
|39,00
|3.332.079.535
|% 1,56
|
|EKGYO
|8,26
|3.310.217.696
|% 4,03
|
|TUPRS
|90,15
|2.716.433.559
|% 2,39
|
|EKGYO
|8,26
|3.310.217.696
|% 4,03
|
|ZOREN
|3,56
|411.217.550
|% -0,28
|
|YKBNK
|13,02
|1.278.749.799
|% 0,00
|
|EREGL
|39,00
|3.332.079.535
|% 1,56
|
|KRDMD
|24,30
|2.000.498.941
|% 4,92
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0462
|26,0520
|% -0,08
|
|Euro
|28,4085
|28,5073
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,2319
|33,3985
|% 0,31
|
|Frank
|29,0637
|29,2388
|% 0,16
|
|Riyal
|6,9239
|6,9586
|% -0,11
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|11,77
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.610
|7,55
|
|Cumhuriyet
|10.785
|10.948
|27,00
|
|Tam
|10.381
|10.613
|-53,00
|
|Yarım
|5.199
|5.331
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.607
|2.666
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,15
|19,17
|0,11
|
|B. Petrol
|76,88
|76,88
|0,38
|
Seans Raporu
15:41
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15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 17 artarak (% 0.58 ) 5, 549