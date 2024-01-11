***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
11.01.2024 15:22
***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.10.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238435
BIST
'
17:087.909
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 34,92
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
17:0829,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0389
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
17:0832,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0783
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
17:081.954,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.954,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler17:04
|MRSHL
|1.870,00
|229.664.497
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|171.769.699
|% 10,00
|
|IDEAS
|144,80
|67.135.721
|% 9,95
|
|CATES
|50,70
|621.350.055
|% 9,93
|
|BAYRK
|23,24
|55.764.902
|% 9,93
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|POLTK
|16.772,50
|172.928.803
|% -9,97
|
|AVGYO
|9,19
|137.636.122
|% -9,90
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|PAMEL
|128,80
|97.089.180
|% -5,99
|
|THYAO
|246,50
|5.962.205.124
|% -1,36
|
|EREGL
|44,10
|5.177.754.375
|% -2,09
|
|ISCTR
|25,66
|5.116.948.762
|% -0,16
|
|AKBNK
|41,34
|4.197.954.904
|% 1,47
|
|KCHOL
|153,40
|3.854.571.551
|% 4,28
|
|ISCTR
|25,66
|5.116.948.762
|% -0,16
|
|YKBNK
|23,36
|3.218.219.892
|% -0,85
|
|EREGL
|44,10
|5.177.754.375
|% -2,09
|
|EKGYO
|8,13
|936.962.230
|% -1,45
|
|SKBNK
|4,56
|510.469.784
|% 3,87
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9934
|29,9985
|% 0,13
|
|Euro
|32,9554
|32,9776
|% 0,27
|
|Sterlin
|37,9881
|38,1786
|% -0,11
|
|Frank
|34,9296
|35,1401
|% -0,33
|
|Riyal
|7,9732
|8,0132
|% 0,13
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|923,89
|924,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,85
|1.007,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,26
|2.030,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:04
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17:21OBASE
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17:18MEGMT
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