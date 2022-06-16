***KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.06.2022 17:09
***KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
17.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
KIMTEKS POLIURETAN KMPUR 1,2442521 1,1198268
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037736
BIST
17:472.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -49,14
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:4717,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0737
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:4718,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1955
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2151
En Düşük
17,9707
17:471.018,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.018,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:45
|SANEL
|6,16
|5.808.863
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.952.937
|% 10,00
|
|EUREN
|26,22
|246.570.121
|% 9,98
|
|YGGYO
|22,38
|23.297.102
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.529.915
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|146.427.329
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,89
|75.755.106
|% -8,96
|
|MEGAP
|5,89
|75.755.106
|% -8,96
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|DURDO
|20,18
|10.590.447
|% -5,61
|
|THYAO
|47,24
|4.656.765.977
|% -2,48
|
|SASA
|45,42
|3.013.941.685
|% 1,57
|
|EREGL
|29,18
|2.632.003.634
|% -2,60
|
|SISE
|21,10
|1.652.119.501
|% -3,21
|
|KRDMD
|12,97
|1.272.553.490
|% -1,74
|
|YKBNK
|4,64
|960.470.328
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,54
|518.699.311
|% -2,31
|
|ODAS
|2,98
|510.945.888
|% 1,71
|
|DOHOL
|3,93
|646.594.213
|% -4,38
|
|ISCTR
|4,70
|744.458.228
|% -1,47
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3026
|17,3114
|% 0,43
|
|Euro
|18,1800
|18,2151
|% 1,08
|
|Sterlin
|21,1588
|21,2649
|% 1,22
|
|Frank
|17,7821
|17,8892
|% 3,05
|
|Riyal
|4,5979
|4,6209
|% 0,46
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,21
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.745
|6.853
|-18,00
|
|Yarım
|3.311
|3.352
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,15
|