***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.05.2022 09:12
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031930
BIST
10:372.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,12
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:3716,1390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2134
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,1390
En Düşük
15,9172
10:3717,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2952
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,3312
En Düşük
16,8668
10:37960,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,05
|Açılış
|: 960,84
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
960,98
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:37
|KGYO
|4,76
|1.162.521
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|60.626.009
|% 9,83
|
|DITAS
|24,86
|3.627.404
|% 7,62
|
|DERHL
|7,21
|18.266.770
|% 6,50
|
|SELVA
|9,72
|4.183.527
|% -4,71
|
|PRKAB
|36,60
|53.122.851
|% -4,54
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|MNDRS
|3,16
|6.962.539
|% -3,66
|
|SEYKM
|7,84
|17.713.467
|% -3,21
|
|GARAN
|15,29
|591.238.315
|% 0,79
|
|THYAO
|43,04
|501.428.438
|% 0,19
|
|SISE
|19,75
|389.188.113
|% 2,07
|
|HEKTS
|29,18
|298.820.011
|% 3,33
|
|KRDMD
|14,17
|242.791.267
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,26
|78.111.218
|% -0,79
|
|GARAN
|15,29
|591.238.315
|% 0,79
|
|YKBNK
|4,38
|137.317.617
|% -0,45
|
|HALKB
|5,20
|153.718.819
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,58
|67.621.237
|% 0,39
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1320
|16,1390
|% 1,34
|
|Euro
|17,3073
|17,3312
|% 1,73
|
|Sterlin
|20,1993
|20,3006
|% 1,10
|
|Frank
|16,6382
|16,7385
|% 1,32
|
|Riyal
|4,2771
|4,2985
|% 1,09
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,14
|
|Altın Gr.
|960
|960
|11,19
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,15
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,06
|