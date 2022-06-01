***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2022 09:10
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033766
BIST
11:552.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 30,41
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
11:5516,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0425
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
11:5517,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
11:55968,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,27
|Açılış
|: 968,12
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MZHLD
|80,55
|11.633.799
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.919.473
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,14
|202.827.294
|% 9,56
|
|MRGYO
|1,67
|18.526.764
|% 8,44
|
|PENTA
|486,20
|45.472.638
|% 7,69
|
|AVGYO
|2,84
|23.197.451
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.021.625
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|52.961.712
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,20
|1.489.347
|% -4,76
|
|THYAO
|49,80
|1.959.825.129
|% -0,20
|
|SASA
|37,70
|848.286.869
|% 3,34
|
|KRDMD
|14,99
|781.114.658
|% 1,97
|
|HEKTS
|32,14
|713.849.292
|% 2,62
|
|SISE
|21,14
|662.047.169
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,89
|451.466.100
|% 0,70
|
|YKBNK
|4,70
|442.499.640
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,30
|121.374.786
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,98
|224.237.997
|% -0,75
|
|KARSN
|7,12
|392.444.836
|% 1,86
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4295
|16,4379
|% 0,26
|
|Euro
|17,6181
|17,6401
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,6081
|20,7114
|% -0,03
|
|Frank
|17,0298
|17,1324
|% 0,01
|
|Riyal
|4,3685
|4,3904
|% 0,16
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-6,82
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,81
|