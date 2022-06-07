***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2022 09:09
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035118
BIST
10:242.647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,71
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.638
10:2416,7231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1497
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,7307
En Düşük
16,5644
10:2417,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2235
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9650
En Düşük
17,7366
10:24991,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,02
|Açılış
|: 991,60
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
992,29
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MARTI
|1,36
|610.070
|% 36,00
|
|RYSAS
|8,96
|18.797.174
|% 8,61
|
|KRSTL
|8,08
|12.655.861
|% 8,60
|
|TMSN
|29,74
|100.060.210
|% 7,60
|
|TETMT
|274,00
|15.187.857
|% 6,82
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|73,60
|538.292.541
|% -6,54
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|DOKTA
|25,50
|653.130
|% -2,89
|
|PINSU
|5,18
|11.439.871
|% -2,81
|
|THYAO
|48,12
|885.126.536
|% 0,54
|
|SASA
|45,16
|578.626.443
|% 1,99
|
|TOASO
|73,60
|538.292.541
|% -6,54
|
|SAHOL
|21,18
|422.568.338
|% 1,15
|
|SISE
|22,02
|411.189.383
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,87
|162.756.786
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,31
|65.247.885
|% 0,77
|
|TSKB
|2,40
|114.654.693
|% 3,00
|
|ODAS
|3,00
|121.923.187
|% 0,00
|
|KARSN
|7,37
|278.218.258
|% 1,66
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7176
|16,7231
|% 0,90
|
|Euro
|17,9271
|17,9650
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,8004
|20,9047
|% 0,54
|
|Frank
|17,1080
|17,2111
|% 0,69
|
|Riyal
|4,4436
|4,4659
|% 0,94
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|3,41
|
|Altın Gr.
|988
|988
|7,40
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,00
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,78
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 62 kaybederek (% -0.16 ) 2, 938
-
10:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:40XU100
Endeks 2, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 7, 625.00 milyon TL de
-
10:40TOASO
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 73.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 604, 430 adet işlem
-
10:38DOKTA
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 25.40 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 744 adet işlem