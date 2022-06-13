***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.06.2022 09:11
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036835
BIST
10:192.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,45
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.530
10:1917,1814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0710
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,1621
10:1918,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,9447
10:191.033,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.033,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.030,33
BIST En Aktif Hisseler10:17
|UFUK
|55,25
|2.388.997
|% 9,51
|
|ARZUM
|18,52
|16.325.278
|% 5,59
|
|FONET
|13,76
|16.625.504
|% 5,44
|
|KRTEK
|18,70
|4.398.998
|% 5,29
|
|COSMO
|9,88
|92.176
|% 5,22
|
|ULUUN
|19,90
|21.273.903
|% -4,23
|
|HATEK
|6,63
|1.602.250
|% -3,35
|
|TSGYO
|5,88
|11.550.383
|% -3,29
|
|DNISI
|13,35
|531.964
|% -3,26
|
|FORMT
|1,65
|2.656.396
|% -2,94
|
|THYAO
|46,54
|431.399.353
|% -0,34
|
|SISE
|22,24
|242.882.902
|% 0,09
|
|EREGL
|32,64
|175.966.684
|% -1,81
|
|SASA
|43,44
|164.167.167
|% -1,18
|
|KRDMD
|13,79
|157.425.036
|% -1,43
|
|DOHOL
|4,10
|143.508.906
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,57
|54.315.457
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,70
|94.028.929
|% -1,05
|
|TSKB
|2,39
|43.904.158
|% -0,42
|
|KARSN
|7,37
|107.688.039
|% 0,27
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2306
|17,2455
|% 0,79
|
|Euro
|18,0691
|18,1090
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,1191
|21,2250
|% 0,54
|
|Frank
|17,3732
|17,4778
|% 0,73
|
|Riyal
|4,5882
|4,6112
|% 0,90
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-9,90
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,77
|
Seans Raporu
10:17
daha fazla
-
10:32ULUUN
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 19.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 384 adet işlem
-
10:30ULUUN
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 19.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 087, 872 adet işlem
-
10:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 58 kaybederek (% -0.59 ) 2, 778
-
10:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR