***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.08.2022 09:10
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052159
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9611
En Düşük
17,8915
18:0518,3782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
18:051.034,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.034,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9452
|17,9650
|% 0,31
|
|Euro
|18,3567
|18,3801
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,7314
|21,8404
|% 0,06
|
|Frank
|18,6842
|18,7968
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7622
|4,7861
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-0,39
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.900
|6.984
|-6,00
|
|Yarım
|3.362
|3.414
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.707
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,27
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,07
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO