***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.02.2022 18:23
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı 12 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemi ile birlikte 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak Eski Büyükdere Caddesi Maslak mahallesi N1 Maslak N1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan 291 001 0976 vergi no ve 304099 bağımsız denetim sicil numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili teklifin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında önerilmek üzere olağan genel kurul gündemine alınmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003524
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,60
|Açılış
|: 2.007
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|Önceki Kapanış
|: 2.038
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2.033
En Düşük
1.980
18:0513,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1788
|Açılış
|: 13,8750
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|Önceki Kapanış
|: 13,6430
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13,9081
En Düşük
13,6330
18:0515,7128
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2340
|Açılış
|: 15,7200
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|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
18:05843,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,00
|Açılış
|: 843,25
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|18,26
|7.770.954
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.642.918
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.705.614
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.269.209
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.458.102
|% 9,94
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|848.617
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|607.185
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.169.047
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.795.999
|% -9,98
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% -1,59
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% -3,04
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8402
|13,8482
|% 1,36
|
|Euro
|15,7025
|15,7144
|% 1,52
|
|Sterlin
|18,7289
|18,8228
|% 1,07
|
|Frank
|14,9390
|15,0290
|% 0,61
|
|Riyal
|3,6721
|3,6905
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,09
|
|Altın Gr.
|843
|843
|5,67
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,22
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|0,72
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
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17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem