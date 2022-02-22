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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.02.2022 18:23
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı 12 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemi ile birlikte 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak Eski Büyükdere Caddesi Maslak mahallesi N1 Maslak N1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan 291 001 0976 vergi no ve 304099 bağımsız denetim sicil numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili teklifin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında önerilmek üzere olağan genel kurul gündemine alınmasına karar vermiştir.
 Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003524


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