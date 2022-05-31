***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
31.05.2022 18:45
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2022
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/05/2022 30/05/2022 10587
2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 13/10/2021 18/10/2021 10432
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033679
BIST
18:052.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.539
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|Önceki Kapanış
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2.554
En Düşük
2.528
18:0516,4066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 16,4050
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|Önceki Kapanış
|: 16,3730
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En Düşük
16,3367
18:0517,6368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
|: 17,5300
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|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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En Düşük
17,5195
18:05973,59
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|| -3,85
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 977,44
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980,54
En Düşük
970,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|314,60
|51.057.474
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.743.341
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|310.662.808
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|110.127.307
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.732.204
|% -8,11
|
|AVGYO
|3,11
|27.913.907
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.320.331.244
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,22
|3.815.438.469
|% -0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.170.179.603
|% 4,67
|
|SISE
|20,98
|2.734.633.929
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.395.482.019
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.618.217.548
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.985.751.218
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,01
|1.206.933.944
|% 1,52
|
|TSKB
|2,22
|599.522.105
|% 5,21
|
|KARSN
|6,99
|1.773.187.360
|% -3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4041
|16,4089
|% 0,18
|
|Euro
|17,6100
|17,6364
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,6423
|20,7458
|% -0,10
|
|Frank
|17,0513
|17,1540
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3615
|4,3834
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-9,88
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,11
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|B. Petrol
|119
|119
|1,17
|