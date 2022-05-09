***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 33.123.954 -144.442 12.485.043 39.598.481 80.598.481 275.458.979 275.458.979Transferler80.395.943 -80.395.943 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.225.161 35.225.161 35.225.161Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 33.123.954 -144.442 12.485.043 119.994.424 35.225.161 310.684.140 310.684.140Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 55.292.710 -86.089 16.376.384 66.103.083 316.423.046 564.109.134 2.543.383 566.652.517Transferler317.285.632 -316.423.046 862.586 -862.586 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)364.810 174.349.189 174.713.999 476.459 175.190.458Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler3.177.730 3.177.730Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 55.292.710 -86.089 364.810 16.376.384 383.388.715 174.349.189 739.685.719 5.334.986 745.020.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-217.457.649 20.661.708Dönem Karı (Zararı)174.825.648 35.225.161Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.127.747 26.342.859Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.693.567 3.178.789Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.146.162 -3.335.854Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.676.966 -3.335.854Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -530.804 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.783.247 1.278.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.783.247 1.278.802Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler60.007.114 7.520.798Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 -863.788 -2.869.489Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler63.720.997 11.393.642Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri11 -2.850.095 -1.003.355Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler364.810 8.448.425Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-50.872.706 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -44.639.622 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.233.084 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 116.966Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -15.994.447 9.134.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-296.157.643 -29.845.480Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-346.808.045 -171.652.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.284.837 9.961.180Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-97.607.461 -31.411.548Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler122.937.443 163.504.085Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.035.583 -247.192Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-120.204.248 31.722.540Alınan Faiz863.788 2.869.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-31.291.498 -6.523.366Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -66.825.691 -7.406.955YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-330.057.206 -2.653.887Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-13.028.400 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -54.446.726 -3.724.020Türev Araçlardan Nakit Girişleri31.337.870 1.070.133Türev Araçlardan Nakit Çıkışları15 -293.919.950 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI271.561.694 22.180.246Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.899.700.000 32.873.611Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -1.576.238.095 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-282.428 -250.552Ödenen Faiz-51.617.783 -10.442.813YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-275.953.161 40.188.067NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-275.953.161 40.188.067DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ522.234.256 281.177.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ246.281.095 321.365.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 246.281.095 522.234.256Finansal Yatırımlar15 338.559.572 31.337.870Ticari Alacaklar4 1.413.372.379 1.065.391.205İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 5.567.677 5.094.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.407.804.702 1.060.297.049Diğer Alacaklar5.481.998 6.817.745İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.178.094 3.895.777İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.303.904 2.921.968Türev Araçlar15 7.807.644 3.749.135Stoklar5 458.324.001 360.185.736Peşin Ödenmiş Giderler26.660.787 37.015.421Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.859.181 0Diğer Dönen Varlıklar50.962.691 44.521.722ARA TOPLAM2.549.309.348 2.071.253.090TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.549.309.348 2.071.253.090DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar15 228.300 228.300Ticari Alacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar6 173.625.827 108.016.454Kullanım Hakkı Varlıkları3.633.631 2.780.727Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 23.791.602 26.010.293Peşin Ödenmiş Giderler29.483 64.908Ertelenmiş Vergi Varlığı13 8.301.380 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR209.610.223 137.100.682TOPLAM VARLIKLAR2.758.919.571 2.208.353.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 1.372.600.835 1.034.138.932İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.372.600.835 1.034.138.932Banka Kredileri1.371.334.665 1.033.274.121Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.266.170 864.811Ticari Borçlar4 562.843.893 439.755.402İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 5.292 971.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar562.838.601 438.784.063Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.557.720 2.091.462Diğer Borçlar176.350 165.252İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar176.350 165.252Türev Araçlar15 1.574.560 5.725.030Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)51.054.289 49.522.634Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 0 64.011.163Kısa Vadeli Karşılıklar2.002.769 31.225.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.002.769 31.225.682Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.543.969 3.469.860ARA TOPLAM2.005.354.385 1.630.105.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.005.354.385 1.630.105.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.994.735 2.490.818İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.994.735 2.490.818Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.994.735 2.490.818Ticari Borçlar4 1.229.560 1.380.608İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.229.560 1.380.608Uzun Vadeli Karşılıklar4.320.186 3.605.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.320.186 3.605.524Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 0 4.118.888TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.544.481 11.595.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.013.898.866 1.641.701.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar739.685.719 564.109.134Ödenmiş Sermaye9 110.000.000 110.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)55.206.621 55.206.621Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)55.206.621 55.206.621Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)55.292.710 55.292.710Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.089 -86.089Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)364.810 0Yabancı Para Çevrim Farkları364.810 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.376.384 16.376.384Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları383.388.715 66.103.083Net Dönem Karı veya Zararı174.349.189 316.423.046Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.334.986 2.543.383TOPLAM ÖZKAYNAKLAR745.020.705 566.652.517TOPLAM KAYNAKLAR2.758.919.571 2.208.353.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 981.064.641 434.502.732Satışların Maliyeti10 -820.156.683 -367.016.353TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)160.907.958 67.486.379BRÜT KAR (ZARAR)160.907.958 67.486.379Genel Yönetim Giderleri-7.020.096 -4.696.138Pazarlama Giderleri-21.657.887 -8.943.152Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 127.160.307 84.650.792Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -81.477.706 -74.178.754ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)177.912.576 64.319.127Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler44.639.622 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -116.966FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)222.552.198 64.202.161Finansman Giderleri12 -63.720.997 -19.842.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)158.831.201 44.360.094Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.994.447 -9.134.933Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 3.574.179 -9.373.225Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 12.420.268 238.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)174.825.648 35.225.161DÖNEM KARI (ZARARI)174.825.648 35.225.161Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar476.459 0Ana Ortaklık Payları174.349.189 35.225.161Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 1,58900000 0,32000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar364.810 0Yabancı Para Çevrim Farkları364.810 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)364.810 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)175.190.458 35.225.161Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar476.459 0Ana Ortaklık Payları174.713.999 35.225.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027605BIST