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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

06.05.2022 14:06
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 09.05.2022 Pazartesi günü kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 09/05/2022
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027176


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BIST En Aktif Hisseler14:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 35,02 50.969.133 % 9,99  
IMASM 19,96 15.655.985 % 9,97  
TIRE 16,98 86.591.318 % 9,97  
UFUK 37,94 2.490.570 % 9,97  
DYOBY 12,30 73.908.423 % 9,92  
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14:38 Alış Satış %  
Dolar 14,9451 14,9516 % 0,61  
Euro 15,8069 15,8211 % 0,69  
Sterlin 18,3940 18,4863 % 0,50  
Frank 15,1159 15,2070 % 0,63  
Riyal 3,9688 3,9887 % 0,51  
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14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 6,74  
Altın Gr. 905 905 8,18  
Cumhuriyet 6.076 6.168 14,00  
Tam 6.046 6.200 23,01  
Yarım 2.922 2.999 11,13  
Çeyrek 1.466 1.500 5,57  
Gümüş.Ons 22,40 22,43 -0,11  
Gümüş Gr. 10,77 10,79 0,03  
B. Petrol 113 113 2,26  
Seans Raporu 14:38
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