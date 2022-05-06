***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
06.05.2022 14:06
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 09.05.2022 Pazartesi günü kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 09/05/2022
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027176
BIST
14:402.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,79
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
14:4014,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0906
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
14:4015,8211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1090
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
14:40904,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,22
|Açılış
|: 904,93
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler14:38
|ALKA
|35,02
|50.969.133
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.655.985
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|86.591.318
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.490.570
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.908.423
|% 9,92
|
|PETUN
|24,36
|51.940.294
|% -8,35
|
|ODAS
|2,47
|404.946.722
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,84
|123.699.171
|% -7,10
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|KENT
|190,00
|546.584
|% -4,95
|
|SISE
|19,44
|3.873.566.535
|% 3,35
|
|THYAO
|42,34
|1.960.897.282
|% -0,80
|
|TUPRS
|252,30
|1.170.730.191
|% 2,85
|
|KOZAL
|185,50
|1.066.899.455
|% 4,39
|
|AKBNK
|8,70
|795.498.817
|% -0,91
|
|SISE
|19,44
|3.873.566.535
|% 3,35
|
|ODAS
|2,47
|404.946.722
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,84
|644.650.832
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|308.727.622
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,70
|795.498.817
|% -0,91
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9451
|14,9516
|% 0,61
|
|Euro
|15,8069
|15,8211
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,3940
|18,4863
|% 0,50
|
|Frank
|15,1159
|15,2070
|% 0,63
|
|Riyal
|3,9688
|3,9887
|% 0,51
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|6,74
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,18
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|14,00
|
|Tam
|6.046
|6.200
|23,01
|
|Yarım
|2.922
|2.999
|11,13
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,26
|
Seans Raporu
14:38
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-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 74 kaybederek (% -0.49 ) 2, 202
-
14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, ALKA, IMASM, DYOBY, UFUK, TIRE
-
14:53
INDES, ELITE, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:53
VKGYO, ODAS, ALCTL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:53
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 91 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 158 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 18 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem