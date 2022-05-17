***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Eski Büyükdere Caddesi Maslak mahallesi No:1 Maslak No:1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan 291 001 0976 vergi no ve 304099 bağımsız denetim sicil numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması,13 - 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek ve temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 EK-1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 EK-2 Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.pdf - İç YönergeEK: 5 EK-3 Kadın Y. K. Üyeliği Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 EK-4 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2022 Salı günü saat 14:00'de ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030724BIST