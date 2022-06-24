***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.06.2022 18:16
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Tarihi 14.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Şirketin Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası'nın okunması ve pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - 2021 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2022 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Eski Büyükdere Caddesi Maslak mahallesi No:1 Maslak No:1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan 291 001 0976 vergi no ve 304099 bağımsız denetim sicil numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması,
13 - 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 EK-1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 EK-2 Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 5 EK-3 Kadın Y. K. Üyeliği Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 EK-4 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2022 Salı günü saat 14:00'de ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazir Bulunanlar Listesi İmzalı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kimpur_Tutanak-14062022.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 14.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.06.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039213
BIST