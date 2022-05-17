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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge

17.05.2022 08:40
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )

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İç Yönerge

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Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak  Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi'nin Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu iç yönerge'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin https://kimpur.com/tr/  adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030723


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Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş Gr. 10,96 10,98 -0,09  
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