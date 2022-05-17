***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
17.05.2022 08:40
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi'nin Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu iç yönerge'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin https://kimpur.com/tr/ adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030723
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|: 2.401
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931,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
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|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8549
|15,8615
|% -0,26
|
|Euro
|16,7032
|16,7158
|% -0,25
|
|Sterlin
|19,7289
|19,8278
|% -0,44
|
|Frank
|15,8813
|15,9770
|% -0,39
|
|Riyal
|4,2127
|4,2338
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-8,48
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,09
|