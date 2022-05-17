***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.05.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKMPU00025 Peşin 1,2442948 124,42948 10 1,1198653 111,98653B Grubu, KMPUR, TREKMPU00017 Peşin 1,2442521 124,42521 10 1,1198268 111,98268Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 17.06.2022 21.06.2022 20.06.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKMPU00025 0 0B Grubu, KMPUR, TREKMPU00017 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 121.550.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 16.376.384,44Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 406.585.016 380.471.767,764. Vergiler ( - ) 90.161.970 82.118.547,835. Net Dönem Kârı 316.423.046 298.353.219,936. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 13.942.531,22 13.942.531,228. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 302.480.514,78 284.410.688,71Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 69.745,77 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 302.550.260,55 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 151.275.130,28 151.275.130,28* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 14.519.763,03 14.519.763,0317. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 136.685.621,48 118.615.795,4120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 36.955.556,89 0 0,45 1,12 111,98B Grubu 99.160.674,76 0 0,45 1,12 111,98TOPLAM 136.116.231,65 0 0,45 1,12 111,98Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve Şirketimizin Kar dağıtım politikası çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 17.06.2022 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve yazılı gündemin görüşülüp karara bağlanacağı şirketimiz olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasınaKatılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030725BIST