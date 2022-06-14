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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.06.2022 18:19
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 17.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgil
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BIST En Aktif Hisseler10:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 15,18 6.930.902 % 10,00  
UFUK 67,00 961.718 % 9,93  
GLRYH 3,24 9.348.444 % 6,23  
MEGAP 6,85 9.947.994 % 5,55  
MEGAP 6,85 9.947.994 % 5,55  
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10:07 Alış Satış %  
Dolar 17,2569 17,2664 % 0,01  
Euro 18,0919 18,1146 % 0,59  
Sterlin 20,6691 20,7728 % 0,06  
Frank 17,1997 17,3033 % 0,15  
Riyal 4,5856 4,6086 % -0,08  
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10:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 11,63  
Altın Gr. 1.010 1.010 6,25  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.714 6.822 34,00  
Yarım 3.296 3.337 17,00  
Çeyrek 1.652 1.669 9,00  
Gümüş.Ons 21,23 21,25 0,19  
Gümüş Gr. 11,78 11,79 0,10  
B. Petrol 122 122 0,47  
Seans Raporu 10:07
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