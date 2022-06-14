***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.06.2022 18:19
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 17.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgil
10:082.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,81
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.517
En Düşük
2.509
10:0817,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:0818,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1045
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1178
En Düşük
17,9589
10:081.010,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.010,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,30
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:07
|PAPIL
|15,18
|6.930.902
|% 10,00
|
|UFUK
|67,00
|961.718
|% 9,93
|
|GLRYH
|3,24
|9.348.444
|% 6,23
|
|MEGAP
|6,85
|9.947.994
|% 5,55
|
|MEGAP
|6,85
|9.947.994
|% 5,55
|
|TSGYO
|4,45
|2.143.467
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|6.727.602
|% -9,82
|
|ISGYO
|12,35
|8.807.981
|% -4,04
|
|GARFA
|14,79
|535.232
|% -3,40
|
|SELGD
|4,49
|226.513
|% -2,81
|
|THYAO
|47,00
|180.626.235
|% 0,30
|
|SASA
|44,64
|160.254.763
|% 0,18
|
|EREGL
|30,70
|151.129.326
|% 0,92
|
|ASELS
|23,48
|114.223.559
|% 0,86
|
|SISE
|21,94
|90.323.604
|% 0,00
|
|TSKB
|2,16
|40.845.050
|% -1,82
|
|DOHOL
|4,04
|45.291.304
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,59
|24.234.491
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,63
|38.500.403
|% 0,22
|
|CEMAS
|1,44
|9.144.249
|% 4,35
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2569
|17,2664
|% 0,01
|
|Euro
|18,0919
|18,1146
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,6691
|20,7728
|% 0,06
|
|Frank
|17,1997
|17,3033
|% 0,15
|
|Riyal
|4,5856
|4,6086
|% -0,08
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|6,25
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.714
|6.822
|34,00
|
|Yarım
|3.296
|3.337
|17,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,10
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,47
|