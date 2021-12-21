***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2021 08:36
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR) olarak halka arz için yaptığımız başvuru, 16 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır.
KİMPUR paylarının planlanan halka arz işlemlerine ilişkin olarak 23 – 24 Aralık 2021 olarak belirlenen talep toplama süresinin, söz konusu talep toplama süresinin başlangıcından önce oluşan piyasa koşulları çerçevesinde halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984897
BIST
17:141.814
En Yüksek
|Değişim
|: -4,14%
|| -78,25
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
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1.896
En Düşük
1.784
17:1412,4856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0790
|Açılış
|: 12,6800
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|Önceki Kapanış
|: 13,7500
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12,7919
En Düşük
12,0745
17:1414,1510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0579
|Açılış
|: 14,2500
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|Önceki Kapanış
|: 15,4000
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14,8602
En Düşük
13,6023
17:14722,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,03
|Açılış
|: 722,21
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|Önceki Kapanış
|: 720,19
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735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:14
|BURCE
|33,92
|31.699.968
|% 698,12
|
|KRDMD
|9,30
|1.754.436.233
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,36
|52.429.073
|% 292,51
|
|KRDMA
|7,98
|101.641.012
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,15
|47.951.399
|% 248,74
|
|YESIL
|1,87
|16.450.083
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|11.187.272
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,69
|25.304.352
|% -33,73
|
|IHLGM
|0,81
|12.563.981
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,51
|10.108.237
|% -22,07
|
|GARAN
|11,90
|4.199.471.127
|% 4,57
|
|SISE
|13,28
|3.203.219.716
|% -9,97
|
|EREGL
|25,52
|2.908.386.642
|% -9,70
|
|THYAO
|19,33
|2.194.728.721
|% -3,01
|
|YKBNK
|3,47
|1.998.389.911
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,47
|1.998.389.911
|% 3,27
|
|GARAN
|11,90
|4.199.471.127
|% 4,57
|
|TSKB
|1,46
|381.070.681
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,18
|570.284.074
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.203.219.716
|% -9,97
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4475
|12,4856
|% -0,63
|
|Euro
|14,0938
|14,1510
|% -0,41
|
|Sterlin
|16,6057
|16,6890
|% 0,22
|
|Frank
|13,5069
|13,5883
|% 0,02
|
|Riyal
|3,3188
|3,3354
|% -0,22
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,66
|
|Altın Gr.
|718
|718
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|4.818
|4.891
|-422,00
|
|Tam
|4.787
|4.925
|-433,83
|
|Yarım
|2.314
|2.382
|-209,86
|
|Çeyrek
|1.161
|1.191
|-104,92
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,07
|9,08
|0,03
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|0,15
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Seans Raporu
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