***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2022 18:17
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde İşletme Direktörü olarak görev yapan Sayın Murat Kuzkan İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü, Hammadde ve Polyester İş Birimi Direktörü olarak görev yapan Sayın Mustafa Özyılmaz ise İşletme Direktörü olarak atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994731
BIST
18:052.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,83
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
18:0513,4470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0722
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,3360
18:0515,3581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0699
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,1769
18:05785,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,16
|Açılış
|: 785,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
780,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|277,30
|1.484.678
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,12
|12.077.481
|% 9,98
|
|TETMT
|429,80
|32.096.189
|% 9,98
|
|ATATP
|80,45
|108.990.629
|% 9,98
|
|BASCM
|11,79
|903.207
|% 9,98
|
|ERCB
|49,06
|76.230.920
|% -9,98
|
|AKFGY
|7,98
|20.111.003
|% -9,93
|
|DENGE
|1,35
|2.415.746
|% -9,40
|
|PSGYO
|15,50
|291.333.473
|% -9,20
|
|DOBUR
|103,00
|12.451.446
|% -6,36
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,21
|
|GARAN
|11,99
|2.475.332.735
|% 1,10
|
|KRDMD
|12,76
|2.467.455.086
|% -3,41
|
|YKBNK
|4,03
|1.524.438.808
|% 3,87
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,51
|821.261.931
|% 3,29
|
|HALKB
|5,45
|1.447.823.855
|% 5,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4361
|13,4470
|% -0,53
|
|Euro
|15,3288
|15,3581
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,2799
|18,3716
|% -0,86
|
|Frank
|14,6333
|14,7214
|% -0,70
|
|Riyal
|3,5692
|3,5871
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|2,14
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55NTHOL
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 714, 950 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, FROTO
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, EKGYO