***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin temel değerleri içinde olan sosyal sorumluluk bilinci kapsamında yenilebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden üretimde yararlanmak, bu sayede sanayide çevre dostu çözümler üretmek, bunun yanında ülke ekonomimizin enerjide dışa bağımlılığının azaltması yönündeki politikalarına katkıda bulunmak ve şirketimizin üretimde enerji maliyetlerini azaltılması yoluyla ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmesi amacıyla, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde N 43 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan fabrika binamıza çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali yatırımı yapılması için Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.Şirketimiz bu yatırımla, üreteceği elektrik giderlerinden tasarruf sağlayacak olup, yaptığımız yatırımın mevcut kapasite ve üretim koşullarında toplam elektrik tüketimimizin en az %15-20 karşılaması planlanırken aynı zamanda yaklaşık 200-250 ton/yıl karbon izi engellenmiş olacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999575BIST