***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2.500.000-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz Kimplast Granül Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararı ile sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermayesinin 5.000.000-Türk Lirası tutarında artırılarak 7.500.000-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve artırılan sermayenin tamamının Şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırım sonucunda söz konusu şirketin sermayesindeki iştirak oranımız %83,33 olmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001734BIST