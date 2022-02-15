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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2022 09:25
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   2.500.000-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz Kimplast Granül Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararı ile sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermayesinin 5.000.000-Türk Lirası tutarında artırılarak 7.500.000-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve artırılan sermayenin tamamının Şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırım sonucunda söz konusu şirketin sermayesindeki iştirak oranımız %83,33 olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001734


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CEOEM 16,77 30.878.712 % 9,97  
OYLUM 5,86 11.141.877 % 9,74  
ATSYH 14,60 805.949 % 9,04  
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Frank 14,6503 14,7385 % 0,20  
Riyal 3,6114 3,6295 % -0,01  
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Altın Ons 1.857 1.857 -14,77  
Altın Gr. 812 812 -5,54  
Cumhuriyet 5.399 5.481 4,00  
Tam 5.371 5.507 2,76  
Yarım 2.596 2.664 1,34  
Çeyrek 1.302 1.332 0,67  
Gümüş.Ons 23,39 23,43 -0,46  
Gümüş Gr. 10,25 10,27 -0,16  
B. Petrol 94,21 94,21 -2,27  
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