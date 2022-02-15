***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 09:25
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2.500.000-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz Kimplast Granül Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararı ile sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermayesinin 5.000.000-Türk Lirası tutarında artırılarak 7.500.000-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve artırılan sermayenin tamamının Şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırım sonucunda söz konusu şirketin sermayesindeki iştirak oranımız %83,33 olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001734
BIST
12:142.043
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 40,57
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.046
En Düşük
2.006
12:1413,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0182
|Açılış
|: 13,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6388
En Düşük
13,5620
12:1415,4447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0825
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4447
En Düşük
15,3518
12:14812,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -5,90
|Açılış
|: 812,06
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
811,64
BIST En Aktif Hisseler12:14
|PKENT
|791,00
|7.803.910
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|30.878.712
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,86
|11.141.877
|% 9,74
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,24
|14.056.105
|% 8,00
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,75
|21.068.064
|% -6,75
|
|DERHL
|4,91
|14.611.558
|% -5,21
|
|DAGHL
|12,30
|1.319.549
|% -3,91
|
|THYAO
|29,46
|3.106.657.782
|% 3,01
|
|KRDMD
|11,91
|949.404.887
|% 3,48
|
|EREGL
|28,78
|744.139.396
|% 3,01
|
|YKBNK
|4,13
|713.815.307
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,40
|655.815.744
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,13
|713.815.307
|% 1,23
|
|THYAO
|29,46
|3.106.657.782
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,30
|208.298.315
|% 1,77
|
|KRDMD
|11,91
|949.404.887
|% 3,48
|
|PETKM
|8,31
|363.451.488
|% 3,23
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6032
|13,6104
|% 0,13
|
|Euro
|15,4303
|15,4447
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,3706
|18,4628
|% 0,24
|
|Frank
|14,6503
|14,7385
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6114
|3,6295
|% -0,01
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-14,77
|
|Altın Gr.
|812
|812
|-5,54
|
|Cumhuriyet
|5.399
|5.481
|4,00
|
|Tam
|5.371
|5.507
|2,76
|
|Yarım
|2.596
|2.664
|1,34
|
|Çeyrek
|1.302
|1.332
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,27
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|-2,27
|